В полицию обратился омич, которого уже успели обмануть местные мошенники. Он рассказал, что искал в Интернете объявление о продаже автомобиля. И увидел выгодный вариант, продавец находился в Омске и предлагал купить иномарку \\"Мазда\\". Мужчина связался с продавцом и сообщил, что готов обсудить условия сделки. Мошеннику удалось убедить омича в своей частности: он отправил фотографию якобы своих документов и назначил время сделки.Как уточнили в полиции, не показалось покупателю подозрительным и то, что без личной встречи после разговора по телефону у него попросили крупный залог в 50 тысяч, ссылаясь на трудное материальное положение. 28-летний омич перевел деньги, а когда приехал на место встречи, чтобы посмотреть машину, понял, что его обманули. В условленном месте его никто не ждал.Сейчас по делу проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.