По последним данным минздрава на 5 января в Омской области насчитывается уже 31 392 заразившихся коронавирусом. За последние сутки заболевание выявили у 255 человек. 171 из них смогли начать лечение на дому, а 84 пришлось отправиться в стационары.Выздороветь за день успели 192 омича, с начала наблюдений в Омской области этот показатель достиг отметки в 19 760 человек.К сожалению, продолжается прибавление летальных случаев. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов. Всего в Омской области зафиксировали 909 летальных случаев.Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск 165, Колосовский район – 15, Калачинский район – 14, Исилькульский район – 13, Тарский район – 8, Любинский, Муромцевский, Омский районы – 6, Оконешниковский район – 3, Горьковский, Знаменский, Нововаршавский, Одесский, Павлоградский, Черлакский районы – 2, Кормиловский, Называевский, Полтавский, Саргатский, Таврический, Тюкалинский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.На лечении дома сейчас продолжают находиться 8 493 пациента.