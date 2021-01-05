В столичное отделение полиции обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала обычную история о том, как попалась на удочку дистанционных мошенников.Ей позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником банка. Женщину убедили, что ее сбережения находятся под угрозой и необходимо срочно перевести их на резервный счет, который ей сообщили дополнительно. Мошенники не прекращали контакта со своей жертвой, пока не получили деньги, после этого на связь они не выходили.Полицейские приступили к расследованию и обнаружили, что следы преступников ведут в Омск. Как уточнили в пресс-службе УМВД, двух омичей задержали по месту жительства. В их вещах нашли сим-карты, телефоны и более 100 банковских карт, оформленных на подставные имена.- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление возможных соучастников, установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных. Полицейские предполагают, что они могут быть причастны к совершению более чем 10 аналогичных преступлений, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.