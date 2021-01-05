Очередные поиски пропавшего омича завершились трагедией. Накануне в поисковый отряд поступило сообщение о пропаже 52-летнего Андрея Ушакова. В ориентировке сообщалось, что последний раз мужчину видели поздним вечером около 22:00 в одном из кафе в районе Крутая горка. После этого мужчина не вернулся домой. К поискам приступили сразу же. Тогда на улице стоял сильный мороз, что всегда очень опасно.- Задачи обдумываются еще по дороге на место. Выбираем приоритетные направления поиска. Первая же прибывшая группа быстро отправляется на задачу. Через 45 минут группа сообщает, что пропавший обнаружен в 600 метрах от точки выхода. К сожалению, температура не оставила шансов, - рассказали о поисках в отряде \\"Лиза Алерт\\".Омичей просят быть внимательными к своим близким и друзьям, и незамедлительно обращаться за помощью, если появились подозрения об их пропаже.