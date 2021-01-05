Груду никому не нужных деревьев на проспекте Менделеева заметил один из омичей, проживающий в районе Нефтяников. На этом месте работал елочный базар, там торговали новогодними деревьями до Нового года, а потом продавцы исчезли, а непроданные елки и сосны остались лежать на своем месте.- Поработали, деньги получили, мусор оставили, - прокомментировал фото возмущенный омич.В комментариях горожане поддержали недовольство автора публикации. Напомним, что все предприниматели, работавшие на официальных елочных базарах должны были убрать за собой мусор, после окончания продаж. Омичи же могут сдать елки в пункты приема, они работают во всех районах города.