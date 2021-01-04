В соцсетях житель деревни Зеленая долина в Марьяновском районе опубликовал пост, в надежде обратить внимание на серьезную проблему. В этой и соседней деревне нет питьевой воды. Ее привозят в небольшие населенные пункты на машине раз в неделю, но с поставками что-то случилось. И машины не было уже две недели.- Воду доставляют на машине раз в неделю, воду не привозят уже вторую неделю, когда привезут неизвестно. Звонил неоднократно поставщику, разговаривал с директором он сказал, что ему все равно. И такое бывает очень часто. Есть асфальт какой никакой, дороги чищены. Рядом деревня Михайловка в таком же положении. В деревне есть колодец, но вода там воняет сероводородом. Короче, беда! Никто наш вопрос решать не желает! Благо есть снег, - поделился бедственным положением дел житель Омской области.В комментариях жители близлежащих сел подтверждают бедственное положение соседей. И рассказывают, что и у них положение не намного лучше.- Живу в 5 километрах от Зеленого поля, в Боголюбова. У нас есть одна единственная колонка на всю деревню, а, насколько я знаю, в остальные деревни в округе ходит одна машина как попало. Иногда замечаю что к нам приезжают люди с соседних деревень чтобы набрать воду, - пишет один из местных жителей.