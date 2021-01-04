Еще один серьезный пожар произошел в Омске минувшей ночью. На этот раз обошлось без человеческих жертв. В соцсетях очевидцы опубликовали сообщение о пожаре около часа ночи. Автор поста сообщил, что с полуночи горит СТО на улице Гуртьева в Ленинском округе Омска.Как уточнили в пресс-службе МЧС, сообщили, что о пожаре сообщили в 0:40. Пожар распространился на площади примерно 380 квадратным метров, а вся площадь СТО составляла 1200 квадратных метров. На место пожара выехал 57 спасателей и 14 единиц спецтехники. Понадобилось почти 3 часа, чтобы локализовать возгорание и еше 50 минут, чтобы справиться с открытым огнем.Сейчас устанавливаются возможные причины возгорания. Также уточняют, что была опасность перехода на соседние строения, но этого удалось избежать.