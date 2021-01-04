Новогодние праздники далеко не для всех омичей начались удачно. Для омичей, проживавших в коттедже на 31-ой Северной эти праздники закончились печально. Их дом загорелся вечером 1 января. В соцсетях омичи сообщали, что дом вспыхнул ближе к вечеру и огонь быстро захватил все здание. Его тушили более 3 часов 7 пожарных машин и 42 пожарных. В огне погибли 70-летний мужчина и 53-летняя женщина.Пострадало и множество животных, которых они держали у себя. На пожаре погибли около 50 собак. Как рассказали в приюте \\"Друг\\", о проблемах этого дома знали и раньше. Женщина содержала собак в плохих условиях и волонтеры неоднократно предлагали помочь в уходе или забрать часть животных. Но хозяйка отказывалась.О пожаре в приюте узнали поздно. Как говорят его сотрудники, если бы им сообщили раньше, то спасти удалось бы больше животных.- В сумерках мы старались найти хоть кого-то живого под грудой трупов. Как итог - три собаки. Еще двух ранее забрал \\"Приют у Виктории\\". Как им удалось выжить - непонятно. Возможно, если бы нам сообщили рано утром, то спасти удалось бы больше животных. В такие морозы шансы у них были минимальные... Особенно после того, как там несколько часов все заливали пожарные, - рассказали в приюте \\"Друг\\".Пока животным ничего не угрожает. Они в шоке и напуганы, но на первый взгляд здоровы. Но их еще будут осматривать специалисты.