В первые дни 2021 года наблюдается вспышка случаев коронавируса среди омичей. Только 1 и 2 января заразились 512 человек. С наступлением январских каникул в среднем количество случаев в день выросло до 250. Пока последний рекорд был зафиксирован 1 января. В этот день диагноз \\"ковид\\" подтвердился сразу у 257 омичей. Пока это самые высокие цифры за последнее время.Добавим, что ранее омский губернатор неоднократно высказывал опасения получить вспышку заболеваемости коронавирусом на январских каникулах. Именно поэтому все активности и массовые гуляния были перенесены на улицу. Однако погода омичей не радует: с 31 декабря в городе стоят 35-градусные морозы.