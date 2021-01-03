Погода внесла свои коррективы в дорожное сообщение между Омской областью и Казахстаном. Из-за аномальных морозов с вечера 2 января закрыты все дороги из региона в сторону соседней республики. Временами температура опускается до -40.Ранее о перекрытии дорог на территории Северо-Казахстанской области сообщил казахстанский департамент по ЧС. Не работали пункты пропуска в Омскую область через Одесское и Исилькуль.Когда именно власти отменят перекрытие дорог и возобновят транспортное сообщение между Омской областью и Казахстаном не сообщается. Известно, что сильные морозы отступят лишь с 5 января.