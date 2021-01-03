Жуткая авария произошла в одну из ночей нового года в Омске. На Красном Пути недалеко от телецентра врезались две машины: \\"Мазда\\" и такси \\"Датсун\\". Удар был такой силы, что у обеих иномарок просто не осталось передней части.Водитель \\"Мазды\\" и его пассажир погибли на месте. От его машины ничего не осталось. А вот людям в такси повезло больше. Они получили серьезные травмы, обоих зажало в машине. Но водитель и его пассажирка остались живы. Кто виноват в этой страшной аварии, пока неизвестно. Официального комментария от ГИБДД пока нет. Однако есть информация, что машины столкнулись лоб в лоб.