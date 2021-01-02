В Омске сдали дом дольщиков на улице Малиновского. Своих квартир люди ждали еще с 2007 года. Об этом сообщает региональная прокуратура. Именно тогда ООО «ПКФ «СМУ-1 КПД» Юрия Заборовского пообещало омичам дешевое новое жилье. Однако дальше свай дело не пошло, и купившие квадратные метры в этом доме попали в разряд обманутых дольщиков. Сам же строитель оказался в тюрьме за махинации.Решить проблему долгостроя пытались экс-губернатор Полежаев и бывший мэр Омска Шрейдер. В итоге достройкой занималось созданное ЖСК и ООО «ПМК-944 Треста Железобетон». Там тоже все было не гладко: сроки ввода дома постоянно переносились, а у дольщиков был ряд замечаний. Однако 31 декабря 2020 года через 13 лет достроить многоэтажку все же получилось. В ближайшее время 93 омских дольщика получат ключи от квартир.