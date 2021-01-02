Новые сложности ждут в первые дни 2021 года владельцев транспортных карт в Омске. Пополнить их баланс будет теперь не так просто. Количество точек существенно изменится. Их останется всего лишь 60 на миллионный Омск.С 1 января 2021 года омичи не смогут пополнить свои проездные в киосках сети «Дилижанс», которые были очень удобно расположены. Компания не стала подавать заявку на обслуживание транспортных карт в 2021 году. Информацию уже подтвердили в МП «Пассажирсервис».- Информируем вас о том, что с 1 января 2021 года меняется сеть пополнения транспортных карт. С информацией об адресах расположения киосков, где осуществляется пополнение транспортных карт ОМКА, Вы можете ознакомиться на сайте etk55.ru Обращаем внимание, что количество пунктов обслуживание уменьшилось. ТОК \\"Пресса\\" начинает свою работу в 2021 году в обычном режиме с 3 января, - сообщили омичам в МП «Пассажирсервис».