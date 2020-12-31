В грядущие новогодние праздники в Омске прогнозируют невысокий пассажиропоток. Такая тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет, а в этом году еще и погода не способствует долгим прогулкам или поездкам. Поэтому в департаменте транспорта приняли решение изменить режим работы общественного транспорта на долгих выходных.- Первого января транспорта на маршрутах будет немного меньше чем в обычный выходной. А со 2 по 10 января 2021 года городской пассажирский транспорт будет работать по графикам выходного дня, - уточнил замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов.Несмотря на это в новогоднюю ночь для омичей сделали несколько автобусов, которые пройдут по городу после полуночи. Из центра горожане смогут попасть во все районы.