Накануне в Кировском округе Омска произошла история, леденящая душу своей жесткостью. В результате серьезно пострадала пожилая женщина, получившая множество травм.Все произошло 29 декабря, когда 31-летний житель Кировского округа решил отметить приближающиеся праздники. В состоянии алкогольного опьянения по неизвестным пока причинам мужчина избил свою 84-летнюю бабушку. Женщина попала в больницу со множеством серьезных травм. По сообщениям медиков, у женщины диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом верхней челюсти, множественные ушибы тканей головы, туловища и конечностей.Подозреваемого в избиении внука задержали и завели на него уголовное дело по статье \\"Причинение тяжкого вреда здоровью\\", сообщили в пресс-службе прокуратуры. Ход расследования находится на контроле ведомства.