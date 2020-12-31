Омич чуть не лишился автомобиля, когда оставил его прогреваться в холодную погоду возле дома. Воришке помешала собака.В полицию обратился 30-летний омич. Он заявил, что его машину пытался угнать неизвестный. Полицейским заявитель рассказал, что проживает в частном доме в Советском районе. Утром он собирался уезжать, поэтому завел автомобиль ВАЗ-2101 и оставил на некоторое время перед домом, чтобы двигатель прогрелся, а сам зашел в дом, чтобы не мерзнуть. Через несколько минут он услышал громкий лай своей собаки и вышел посмотреть, что произошло. Оказалось, кто-то залез в машину и пытался уехать. Но, увидев хозяина автомобиля на пороге, растерялся и машина заглохла.Как уточнили в полиции, прибывшие на место происшествия сотрудники задержали 27-летнего ранее судимого омича, проживающего в Береговом. Именно он пытался совершить угон. Сейчас по делу проводится проверка.