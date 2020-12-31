В затруднительную ситуацию на одной из омских улиц попала пенсионерка. Несмотря на то, что на светофоре загорелся зеленый, пожилая дама с тросточкой не решалась идти. Выйдя на проезжую часть, она растерялась и неуверенно оглядывалась по сторонам.К счастью, происходящее заметил патруль ГИБДД, дежуривший рядом. Один из инспекторов выбежал из служебного авто и помог бабушке добраться до противоположного конца дороги.Как рассказали в пресс-службе областной полиции, пешеходу помог экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску – старший лейтенант полиции Георгий Степанов и лейтенант полиции Степан Федькин.