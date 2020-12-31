Наступающие праздники не радуют омичей теплой погодой. Об аномальных морозах предупреждали синоптики и МЧС. Сейчас стало известно, что на ближайшие несколько дней в Обь-Иртышском УГМС прогнозирую еще и повышенный уровень загрязнения воздуха.31 декабря воздух будет чистым, а ночью и утром 1 и 2 января синоптики прогнозируют повышенный уровень загрязнения атмосферы. Днем, как уверяют в ведомстве, этот показатель снова будет низким.Вместе с этим синоптики напоминают о низких температурах в ближайшие дни и появлении в некоторых районах опасной изморози.