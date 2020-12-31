Никак не ладится благоустройство Театральной площади в центре Омска. Власти, напомним, пообещали существенно обновить это общественной пространство. Здесь делают уникальное место с настилами из лиственницы, подиумными скамьями, перголой, круглыми качелями и искусственными камнями. Меняют гранитную облицовку площади.Весь фронт работ разбили на три этапа. В прошлом году на работы выделили почти 30 млн, в этом году на объект направили 62 млн, правда подрядчик выбился из графика. Закончить благоустройство Театральной площади должны были в 2021 году. Однако неожиданно подоспела новая проблема: закончились деньги.В мэрии объяснили, как так получилось, и что теперь собираются делать.- Проектно-сметная документация по трехэтапному благоустройству этой площади ранее уже была подготовлена. Но из-за ограниченного финансирования Театральная площадь не была включена в итоговый перечень общественных территорий, подлежащих реновации в 2021 году. Если наша заявка будет одобрена, то мы сможем завершить комплексное благоустройство этого общественного пространства, - сказал первый вице-мэр, директор департамента городского хозяйства Омска Евгений Фомин.