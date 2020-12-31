Серьезная авария случилась на окраине Омска. Все произошло на улице Машиностроительная. Видео ДТП появилось в соцсетях. На ролике видно, что на узкой дороге образовалась пробка из автомобилей. Машина скорой помощи без проблесковых маячков и звуковой сирены попыталась объехать затор по встречке. Но водитель \\"Газели\\" не учел, что с прилегающей территории из частного сектора могут выезжать другие машины.В итоге на одном из перекрестков карета скорой врезалась в иномарку с женщиной за рулем. В итоге она попыталась выехать на дорогу, но машины столкнулись. На появившемся ролике слышен сильный удар. И \\"Газель\\" и иномарка получили значительные повреждения. Виновниками, скорее всего, будут признаны оба водителя: омичка выезжала с второстепенной дороги на главную, а водитель скорой проехал по встречной полосе. Информация о пострадавших в ДТП не сообщается.