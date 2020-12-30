Накануне частные перевозчики Омска огорошили горожан заявлением о повышении платы за проезд в маршрутках. Планировалось, что при оплате картой омичи будут платить не 27, а 30 рублей. Перевозчики объяснили это тем, что им не хватает компенсации за перевозку льготников в 18 рублей. Сейчас этот тариф повысили, поэтому и подорожание проезда в ближайшее время омичам не грозит.- В 2021 году предельный размер возмещения затрат для перевозки льготной категории омичей составит 20 рублей за поездку. На эти цели из регионального бюджета дополнительно будет выделено 46,4 млн рублей. Средства получат перевозчики, заключившие с министерством труда и социального развития Омской области договор. Компенсацию расходов могут оформить предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки в городском сообщении по нерегулируемым тарифам. В этом году затраты возместили 50 транспортных организаций, - сообщили в пресс-службе Минтруда.