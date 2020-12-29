Цифровое поколение», реализуемую на средства предоставляемых грантооператором Президента Российской Федерации, на развитие гражданского общества.На проведение бесплатных занятий по IT направлениям центр дополнительного образования «СТЕМ» получил средства Фонда президентских грантов 2,9 млн рублей. Это уже третий президентский грант, который получил «СТЕМ». Благодаря второму в июле 2020 года 180 школьников завершили обучение по программе «Вектор роста» и вот теперь на средства очередного гранта идет обучение и новый набор.Новая программа отличается от прежней. Теперь на занятия наберут 5 групп школьников 8-10 классов по 25 человек в каждой. Участники выберут направление, в котором они будут работать в течение года: программирование, автоматизированные системы и робототехника, 3D-моделирование и прототипирование, цифровой маркетинг и моушн-дизайн (анимационный дизайн). Также по этим направлениям обучаться 25 студентов и затем станут тьюторами для участников проекта.Участникам курса предстоит узнать, что такое ТЗ (техзадание), по которому они будут создавать и «выводить» на рынок различные продукты. Запланировано проведение хакатона - омские бизнесмены дадут для 10 сборных команд 5 техзаданий на создание продукта, а школьники и студенты будут соревноваться в продвижении продукта: придумают свой бренд, выстроят рекламную кампанию, создадут сайт.- Вопрос подготовки кадров и требований современного рынка труда сегодня особенно остро стоит в IT-отрасли, которую по статистике выбирают лишь 17% выпускников школ. А в ближайшие 10 лет российской экономике потребуется более 2 млн IT-специалистов. Поэтому детей нужно погружать в мир IT, цифровых решений, развивая критическое и нестандартное мышление, soft skills и hard skills, а также навык работы в команде, - рассказывает о цели проекта директор ООО «Центр образовательных инициатив «СТЕМ» Елена Елисеенко.Чтобы попасть на бесплатные занятия, школьникам и студентам предстоит пройти отбор в ходе игр-симуляторов и тестирования. Занятия будут организованы в дистанционном и очном форматах в зависимости от эпидобстановки. Центр «СТЕМ» планирует распространить опыт обучения детей по новой программе не только в омских школах, но и в других регионах.Телефон +7-913-628-03-98Регистрируйтесь, принимайте участие, Сайт проекта вектороста.рф