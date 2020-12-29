Работники второго омского завода по сортировке отходов в Ленинском округе (МСК-2), помогли отыскать в многотонной куче мусора документы, случайно выброшенные в контейнер.В канун новогодних праздников омич Анатолий Медведков решил посетить МФЦ. С собой мужчина взял два пакета документов: на себя и супругу. И, как это часто бывает, по пути решил выбросить мусор, однако вместо мусорного пакета по ошибке отправил в контейнер важные документы.Когда пенсионер понял, что произошло, сразу побежал к контейнерной площадке, но емкости для мусора были пусты. Вдалеке виднелся отъезжающий мусоровоз.Расстроенный мужчина принялся звонить в компанию регионального оператора. Звонок поступил в приемную гендиректора и секретарь, выслушав сбивчивый рассказ пенсионера, тут же передала всю информацию в службу безопасности.Анатолий Алексеевич сообщил адрес контейнерной площадки и с помощью спутниковой программы слежения по путевым трекам в режиме онлайн было установлено, что мусоровоз движется на МСК-2, расположенный в Ленинском округе. По прибытии, мусоровоз разгрузился в приемном бункере. В это же время к заводу уже спешил хозяин документов.Работы продолжались около часа, на помощь пенсионеру пришли сортировщики завода и благодаря настойчивости и искреннему желанию помочь, пакет с документами был найден.Смущенный, необычностью ситуации, Анатолий Алексеевич не переставал благодарить работников МСК-2 за помощь и отзывчивость. На память участники этой истории сделали общее фото.В пресс-службе регионального оператора просят омичей быть внимательными. Перед тем как выбросить отходы, необходимо убедиться, что в мусорный пакет не попали ценные и важные вещи, документы.