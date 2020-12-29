Опасное заболевание выявили у лисы на территории поселка Красный Яр, который находится в Любинском районе Омской области. Этот случай стал уже третьим за последний месяц. До этого бешенство находили у енотовидной собаки в Усть-Заостровке и у кота в Саргатке.Сейчас на территории Красного Яра проводятся необходимые мероприятия для предотвращения распространения опасного заболевания, уточнили в пресс-службе Россельхознадзора. Вскоре на территории поселка будет введен карантин, который планируют продлить до 28 февраля. Как обычно в таких случаях в поселке будет запрещено торговать домашними животными, вывозить их за пределы зоны карантина и натаскивать охотничьих собак.