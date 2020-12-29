Жители Нефтяников снова оказались без отопления. На этот раз пожаловалась омичка из дома на проспекте Менделеева. По словам женщины у них несколько дней практически нет отопления.- В квартире холодно!!! Круглосуточно включен обогреватель, ходим в 2-х свитерах, шерстяных носках, а некоторые и в валенках!!! И так в каждой квартире по нашему стояку в 5 этажей по адресу по.Менделеева, 28А. [...] В одной жилой комнате батарея теплая, в другой немного лучше, но не горячая, горячие на кухне и в ванной, но там нет места для раскладушки, увы, - рассказывает женщина.По ее словам, жильцы уже обратились в диспетчерскую, где им пообещали передать жалобу в департамент городского хозяйства, а в самом департаменте ответили, что \\"параметры даны на дом в полном объеме\\". Не помогли жильцам и представители управляющей компании. \\"А что вы хотите? Дома старые, стояки на обратке, у вас и будет холодно\\" - приводит ответ УК расстроенная омичка.- Вот так круг и замкнулся. Не очень понимаю про обратки и параметры, но дома должно быть тепло. Мы платим, как все, и не знаем, куда обращаться, а впереди морозы, - подытожила омичка.В комментариях горожане посоветовали обратиться в жилинспекцию и прокуратуру.