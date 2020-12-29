В селе Путь социализма Называевского района после капитального ремонта открылся Путиловский дом культуры – уникальное для небольшого населенного пункта учреждение. В его стенах репетируют и выступают два коллектива, получившие звание «народный» - Путиловский народный театр и Путиловский народный хор «Калинушка». В этом году зданию ДК исполнилось 40 лет, и за все это время капитальный ремонт в нем не проводился. Ситуация усугубилась тем, что начала протекать крыша, в помещениях в зимнее время стало холодно – зрители сидели на мероприятиях в верхней одежде.Два года назад жители села обратились к главе региона Александру Буркову с просьбой восстановить учреждение культуры. Соответствующее поручение было дано Министерству культуры Омской области и администрации района, которая, подготовив проектно-сметную документацию капитального ремонта ДК, прошла отбор на выделение средств в рамках нацпроекта «Культура».Сумма финансирования за два года составила более 11 млн. рублей. На эти средства была заменена кровля здания, отремонтирован фасад, заменены все окна и система отопления, проведены отделочные работы внутри здания. И самое главное – отремонтирован зрительный зал, сцена, обновлено оборудование, кресла и одежда сцены. Теперь находиться в зале комфортно. В этом накануне убедились местные жители и Министр культуры Омской области Юрий Трофимов, побывавшие на открытии ДК.- Здесь замечательные коллективы, здесь работает один из лучших любительских театральных коллективов в регионе – Путиловский народный театр. Дом культуры, конечно, не соответствовал никаким требования, которые необходимы были для реализации творческого потенциала жителей этого поселения. За два года мы совместно с администрацией Называевского района реализовывали план по обновлению этого дома культуры. Во многом благодаря национальному проекту «Культура», одним из направлений которого является капитальный ремонт ДК на селе. И сегодня мы открыли теплый, уютный, очень комфортный дом культуры. Уверен, что новый зал, новая атмосфера, новые проекты помогут Путиловскому народному театру также получить престижную премию «Звезда театрала», как это получилось у Называевского народного театра «Сотоварищи» в этом году, - отметил Министр культуры.Отметим, что в 2020 году Путиловскому народному театру исполнилось 30 лет. Почетное звание «народный коллектив» театр получил в 1997 году. Постановочный список - 22 пьесы, из них 18 побывали на областных театральных фестивалях, завоевав множество наград. В труппе театра - 10 человек, в том числе бессменный режиссер Ирина Горелова. Сразу после открытия дома культуры она поделилась своими эмоциями.- Эмоции переполняют, радость у всех артистов, работников культуры, у зрителей. Мы долго ждали этого ремонта, и, наконец, стоим на новой сцене, где уже репетируем новый спектакль. Для артистов пока непривычно, что зимой можно снять теплую одежду, ходить по сцене хоть босиком. Что касается названия нового спектакля, пока держим его в секрете, но скажу, что за пьесой я ездила в Алтайский край, оттуда же привезли и реквизит, и костюмы. Моя мечта, как режиссера театра и художественного руководителя Путиловского ДК, - получить Гран-при областного фестиваля любительских театров. Теперь мы к этой мечте стали еще ближе! – поделилась впечатлениями Ирина Горелова.Еще один подарок для путиловцев – это отремонтированное помещение библиотеки в доме культуры. Юрий Трофимов подарил читателям несколько новых изданий, выпущенных Министерством культуры, а также омскими учреждениями культуры в этом году.