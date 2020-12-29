Накануне вечером в районе Нефтяников на улице 22 Апреля в Омске произошел пожар в общежитии. Жильцам всего подъезда пришлось экстренно эвакуироваться.По данным МЧС, возгорание произошло около 19:20, огонь быстро распространился в одной из секций на пятом этаже, где находились пять комнат по 17 квадратных метров каждая. Самостоятельно по лестнице смогли эвакуироваться 30 человек из который 10 детей. Одного мужчину пришлось спасать из дыма пожарным.В тушении пожара участвовали 5 пожарных машин, 22 спасателя и 2 звена газодымозащитной службы, уточнили в пресс-службе ведомства. На ликвидацию возгорания ушло 2 часа, удалось избежать распространения огня дальше одной секции, но все комнаты в ней серьезно пострадали. Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.