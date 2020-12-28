У прокуратуры кировского округа возникли вопросы к ремонту фасада многоквартирного дома на улице Мельничная. На эти цели выделили 2,5 миллиона рублей из бюджета, но работы были выполнены не в полном объеме. не выполненными оказались работы более чем на 100 рублей.- Так, не были выполнены работы по штукатурке балконов дома, по установке козырьков над балконами и входами, по ограждению балконов, по ремонту отмостки дома. Также, при осмотре фасада дома установлено, что фасад прокрашен неравномерно, имеются трещины, неровности и отслоение отделки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.На основе материалов проверки прокуратура направила в УМВД матералы для возбуждения уголовного дела. Также в адрес управляющей компании, проводившей работы, направили представление об устранении выявленных нарушений и недоделок.