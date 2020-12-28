Короткая оттепель в Омске резко сменится сильными морозами. Синоптики прогнозируют довольно резкий перепад температур в середине недели. Относительно теплая погода продержится в регионе до вторника, а уже в среду резко похолодает до -27.В последующие дни тенденция к похолоданию сохранится 31 декабря в гидромецентре обещают до -32 днем и местами до -40 ночью. Первые три дня нового года будут очень холодными, а позже температура немного повысится, но все еще будет довольно морозно. Долгосрочные прогнозы говорят о том, что улучшится погода только в самом конце праздников.