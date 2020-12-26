Накануне в полицию сообщили о ДТП, которое произошло в Муромцевском районе Омской области. На ночной трассе неизвестный сбил пешехода.Как уточнили в пресс-службе полиции, когда сотрудники ГИБДД прибыли на место, то обнаружили только сбитого пешехода 37 лет, который скончался от полученных травм до приезда медиков. Специалисты выяснили, что наезд произошел в районе 56 километра на автодороге \\"Муромцево - деревня Гузево\\".Следователи нашли сбежавшего водителя. Им оказался 48-летний владелец автомобиля ВАЗ-212140. По факту ДТП сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям водителя.