Чем ближе Новый год, тем больше людей озадачиваются украшением дома к празднику. Кто-то решает разжиться бесплатными елочными игрушками, а кто-то целой елью.В настоящую погоню за вором сосны с елочного базара на улице Ишимской. Он грелся в автомобиле, когда заметил, что от торговой точки удаляется молодой человек с сосной в руках, но охранник точно знал, что продажи на сегодня закончились. Охранник стал преследовать подозрительного мужчину и убедился в том, что он украл дерево, когда омич попытался сбежать. Погоня продолжалась недолго и закончилась возле полицейского участка.Как рассказали в пресс-службе полиции, начальник дежурной части вышел на улицу после окончания смены и разговаривал с коллегами, когда увидел бегущего с елкой омича, которого преследовал другой мужчина и кричал, чтобы воришку задержали. При виде полицейских омич бросил дерево и попытался скрыться, но его поймали.На 31-летнего жителя Ленинского округа завели административное дело за мелкое хищение. Ему гроти либо штраф, либо арест на 15 суток, либо до 50 часов обязательных работ.