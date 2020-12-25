В полицию обратилась 36-летняя омичка, заявившая, что ее обокрали. Следователям она рассказала, что накануне встретилась с 30-летним мужчиной, с которым познакомилась в соцсетях. Он пригласил даму к себе, а на утро, когда омичка вернулась домой, обнаружила пропажу золотого обручального кольца, сережки и сотового телефона. Общий ущерб женщина оценила в 24 тысячи рублей.Как уточнили в пресс-службе полиции, личность подозреваемого установили быстро. Им оказался ранее судимый омич. На допросе он признался, что украл ценности у своей гостьи, пока она спала, а потом сдал в ломбард и полученные деньги потратил. На него завели уголовное дело по статье \\"Кража\\". Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы.