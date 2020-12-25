Ранее омские полицейские начали поиски неизвестного водителя, который на улице Карла Маркса на регулируемом переходе сбил двух пешеходов. 43-летний омич получил тогда тяжелые травмы и попал в больницу, где впоследствии скончался, а его 34-летний спутник серьезно не пострадал и от госпитализации отказался.Как стало известно, дело о наезде на пешеходов могут переквалифицировать на более тяжкие статьи \\"убийство\\" и \\"покушение на убийство\\". Возможно, пострадавшие были знакомы с водителем автомобиля, рассказали 12 каналу в полиции. Наезд на омичей мог быть не случайностью, а последствием ссоры. Полицейские установили место жительства водителя, но его не оказалось в квартире. Не появился он там и сейчас. Омич уже несколько недель скрывается от полиции.