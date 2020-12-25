В Омской области начали расследование покушения на убийство жителя села Чебаклы. В этом преступлении обвиняют его односельчанина.По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел накануне, 22 декабря, примерно в 21:00. Тогда в огород к 33-летнему подозреваемому зашел односельчанин. Конфликты между ними случались и раньше, но в этот раз все закончилось довольно печально. Хозяин дома для разговора с нежданным визитером захватил охотничье ружье. После недолгой перепалки подозреваемый выстрелил в сторону 36-летнего сельчанина и попал в живот. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелым ранением в живот, как уточнили в пресс-службе следственного комитета.Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье \\"Покушение на убийство\\". Также проверяется версия о самообороне.