В ходе проверки прокуратура Нижнеомского района обнаружила нарушения в соблюдении прав детей-инвалидов. Местные власти не организовали для них бесплатное горячее питание.В пресс-службе ведомства уточнили, что в школах района 62 ребенка с ограниченными возможностями здоровья не получали двухразовое горячее питание, также в районе не производится и выплаты денежной компенсации за обеспечение детей бесплатным питанием. Прокуратура района уже принимала досудебные меры воздействия на местную администрацию, но чиновники до сих пор не устранили нарушения. Поэтому прокурор Нижнеомскойго района обратился в суд.Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме. Исполнение судебного акта ведомство взяло под свой контроль.