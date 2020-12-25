Накануне в полицию обратилась женщина с заявлением на собственного мужа, она утверждала, что тот после ссоры поджег дверь их квартиры.Как уточнили в пресс-службе полиции, наряд полиции действительно вызывали на улицу Степанца, где к их приезду уже работали пожарные, а весь подъезд дожидался окончания работ на улице. Заявительница рассказала, что крупно поссорилась с мужем, который несколько раз грозился устроить пожар, подпалив дверь. Омичка всерьез его угрозы не приняла, но, когда мужчина ушел, почувствовала запах гари.Пожарных вызвали соседи. Они довольно быстро справились с возгоранием, но пришлось эвакуировать сразу весь подъезд. Сам подозреваемый все это время находился на улице и наблюдал за происходящим. В ходе допроса, он отрицал, что имел причастность к поджогу.от огня пострадала дверь квартиры и отделка коридора. По данному факту проводится проверка, в результате которой полицейские примут решение о возбуждении дела.