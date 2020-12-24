Омский бизнесмен накопил внушительный долг перед налоговой, но решил его не гасить, а сэкономить и оставить часть средств для себя.По данным пресс-службы следственного комитета, директор ООО \\"ТНС\\" в 2018-2019 годах скрыл от взыскания налоговыми службами 3,6 миллиона рублей. Для этого он провел сделку с несколькими контрагентами через левые фирмы. При этом у фирмы, занимающейся пуско-наладочными, монтажными работами на нефтепроводах, уже имелись серьезные задолженности по уплате налогов. По подсчетам следователей фирма должна была заплатить более 12 миллионов, но никаких действий для уменьшения долга предприниматель не предпринял.В ходе следствия своей вины директор ООО \\"ТНС\\" не признал. Сейчас уже утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время суд рассмотрит дело по существу.