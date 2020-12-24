Серьезное ДТП случилось на трассе Р-254 «Иртыш» с автобусом, который вез вахтовиков из Омска. На 1217 км автодороги в Уйбинском районе Новосибирской области водитель проигнорировал знак «Обгон запрещен» и выехал на встречку. Там «Нефаз» лоб в лоб столкнулся с КамАЗом.– В результате происшествия 60-летний водитель «Нефаза», житель Томской области, получил травмы не совместимые с жизнью, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области. – Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится доследственная проверка.Также госавтоинспекторы напоминают сибирякам об ухудшении погоды и видимости на дорогах и просят водителей быть предельно внимательными.