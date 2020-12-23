Накануне расгвардейцам пришлось выехать на вызов в жилой дом на улице 26-я Линия. Там сработала тревожная кнопка.Прибывшим сотрудникам Росгвардии хозяин дома объяснил, что недавно в двери стучался неизвестный и настойчиво требовал его впустить. Хозяин дома отказался это сделать. Тогда дебошир разбил окно и залез в дом. К прибытию росгвардейцев неизвестный продолжал находиться на втором этаже здания.Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, 41-летнего омича нашли в комнате, которую хозяин сдавал женщине. Это оказалась его мать. Мужчина объяснил, что ему нужно было забрать личные вещи, а матери дома не оказалось, поэтому он и решил попасть в комнату таким способом. Оценкой его действий займется полиция.