Проблемами для черлакских детей-сирот закончилось строительство дома, где им планировали выделить квартиры. Заниматься надзором за ходом строительства должен был местный чиновник. По данным прокуратуры омской области, фигурант дела подписал акт приема-передачи жилья, хотя видел и точно знал, что квартиры не пригодны для проживания. Своими действиями чиновник причинил ущерб минимуществу Омской области в размере 19,4 миллионов рублей.Вопросы у прокуратуры возникли и к министерству имущественных отношений, которые своевременно не предоставили сиротам жилье взамен непригодных квартир.Так прокуратура направила иски на черлакского чиновника и минимущетва в суд. Исполнение судебных актов находится на контроле ведомства.