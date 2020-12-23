«Росводоканал» запустил в Омске каталитическую установку сжигания осадка

Старт работы приурочен к заявлению акционеров «Росводоканала» и государственного института развития ВЭБ.РФ о создании совместного предприятия для развития отрасли водоснабжения и водоотведения.

Комментируя реализацию инновационного проекта генеральный директор, акционер ГК «Росводоканал» Антон Михальков отметил:

- Очень большой блок совместных интересов сконцентрирован в проектах экологического характера, в первую очередь, в проектах утилизации иловых осадков, миллионы тонн которых накоплены за десятилетия на иловых полигонах по всей России. Мы считаем, что необходимо разрабатывать стандарты работы с иловыми осадками и внедрять российские технологии их утилизации, а также строить заводы по их сжиганию.

Сегодня в России самый распространенный способ переработки осадка – складирование его на иловых полях. Только в Омске ежечасно на очистных сооружениях канализации формируется 12 тонн илового осадка. Теперь в миллионном городе безопасно утилизировать осадок сточных вод будет высокотехнологичная установка. Данную технологию «Росводоканал» планирует предложить другим российским регионам и странам - проблема утилизации осадка является одной из ключевых и имеет важное значение для оздоровления экологии.

- Существующие мощности илошламонакопителя, состоящего из трёх секций, переполнены. Изучив и сравнив возможные варианты утилизации осадков, мы остановились на инновационной разработке учёных Института катализа Сибирского отделения РАН. В прошлом году построили здание цеха и ключевое оборудование – каталитический реактор. В течение этого года провели приёмку основных технологических узлов, выполнили монтаж оборудования и инженерных коммуникаций. Были определенные сложности, связанные с поставкой нестандартного оборудования немецкого производства, но тем не менее, мы уложились в намеченные сроки сдачи объекта, - рассказал генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест.

Инвестиции в первую очередь установки по сжиганию мощностью более 50 тыс. тонн ежегодного производимого в Омске илового осадка, составили менее 400 млн рублей. Более 90% оборудования на этом заводе является российским. Построив три такие установки, омский водоканал планирует утилизировать не только ежедневно формируемый осадок, но и накопленный за предыдущие десятилетия.

- Всего на город-миллионер потребуется менее 1 млрд рублей для строительства завода по утилизации всех производимых иловых осадков. Эти деньги можно амортизировать даже в тарифах. Операционные расходы такого завода сопоставимы с расходами на вывоз осадков на полигоны. При использовании альтернативных зарубежных технологий он обошёлся бы в 50-60 млн евро, - отметил генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

Уже в следующем году компания планирует представить первые итоги работы завода в Омске потенциальным партнёрам и инвесторам.