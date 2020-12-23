В Омске будут судить бармена, прыгавшего по крыше чужого авто

Причастность дебошира к разгрому авто удалось доказать благодаря записи, сделанной очевидцем. Фото: Архив "КП"

Напомним, все случилось в ночь на 15 сентября на Левом берегу. Пьяная компания направлялась в торговый павильон на бульваре Зеленом. Внимание одного из парней привлекло припаркованное во дворе авто. Он забрался на крышу машины и начал по ней прыгать. Потом пнул по лобовом стеклу.

Ущерб, причиненный 7-летнему «Шевроле» оценили в 94,2 тысячи рублей. Доказать причастность 20-летнего дебошира к происшедшему помогло видео с места, записанное неравнодушным продавцом магазина.

Теперь омский бармен, ранее не имевший проблем с законом молодой омич, стал фигурантом уголовного дела. Кроме ущерба ему придется еще выплатить штраф в 40 тысяч рублей. В худшем случае ему может грозить до 2 лет колонии.

Дебошир уже признал вину, дело передано в суд.