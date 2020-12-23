Пьяный омич за прыжки на крыше чужой машины заплатит штраф в 100 тысяч Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Крупными неприятностями для 21-летнего бармена одного из омских ресторанов закончились посиделки. В сентябре он выпивал на квартире у друзей на Левом Берегу. Парни отправились за добавкой к ближайшему павильону уже ночью. Пьяный бармен начал чудить и неожиданно запрыгнул на крышу припаркованной машины во дворе по бульвару Зеленый. Он начал прыгать на крыше и капоте. В итоге на иномарке «Шевроле-Клит» остались огромные вмятины. А лобовое стекло все покрылось трещинами.

Утром хозяин машины обратился в полицию. Выйти на вандала удалось очень быстро. Во-первых, прыжки на машине сняла на телефон случайная прохожая. Видела случившееся и сама продавщица павильона. На омича завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Он будет обязан выплатить материальный ущерб хозяину иномарки - 94 257 рублей. По уголовному делу ему грозит до 2 лет тюрьмы или штраф до 40 тысяч. На вопрос полицейских, зачем повредил машину, омич ответил, что просто был пьяный.