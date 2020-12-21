Омские дорожники все выходные боролись с последствиями снегопадов

Борьбу с гололедом и снегом обещают не прекращать. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Накануне в Омске прошел сильный снегопад. Он не прекращался почти сутки и борьбу с его последствиями омские дорожные службы начали еще вечером пятницы.

По данным мэрии бригады "Управления дорожного хозяйства и благоустройства" начали обработку дорог и мостов противогололедной смесью в субботу и за два дня израсходовали более 1,8 тысяч тонн. После завершения снегопада, рабочие приступили к прометанию проезжей части и уборке снежных валов. За два дня специалисты убрали с главных магистралей города более 6,4 тысяч кубометров снега, очистили от снега и наледи 486 остановок и 663 пешеходных перехода.

Для борьбы с последствиями снегопада, по данным мэрии, были задействованы 470 единиц спецтехники и 830 рабочих. Как уверяют в ведомстве, работы по вывозу снега и борьбе с гололедом будут продолжаться в последующие дни.