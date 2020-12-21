За год дворник вынес драгоценности из дома омской пенсионерки на 2 миллиона

На него завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 68-летняя предпринимательница, заявив, что из ее дома в садовом товариществе пропало множество ценных украшений.

В заявлении женщина указала около 20 золотых украшений, которые в течение многих лет приобретала для себя и хранила в доме, в разных комнатах. По информации пресс-службы УМВД, одни только кварцевые часы, которые и пропали последними, хозяйка оценила в 800 тысяч рублей. Общий же ущерб она заявила в 2 миллиона.

В ходе следствия полиция опросила всех, кто имел доступ в дом в СНТ "Тепличный-2". Родственники оказались не причастны к хищениям, также как и горничная, которую полиции удалось быстрой найти. А вот дворника, работавшего в доме женщины 10 лет, пришлось разыскивать долго. Полицейские нашли мужчину у его знакомых в Ленинском округе. Мужчина на допросе признался, что неоднократно выносил золотые украшения из дома работодательницы с сентября 2019 года. Никто не замечал их пропажи, поэтому аппетиты мужчины росли. В последний раз он вынес часы, которые сдал в ломбард за 310 тысяч рублей. Также он сбывал и драгоценности. Деньги дворник тратил на оплату коммуналки и аренду квартиры, а также на еду.

Теперь на него завели уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".