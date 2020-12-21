«Грозят штрафами и другими карами»: Омские учителя пожаловались на переработки в выходные

Омская областьь стала одной из пилотных площадок в стране, где ввели в оборот систему «Навигатор». Там собраны все программы дополнительного образования. По мнению авторов проекта, это облегчит жизнь детям и родителям и позволит выбрать кружок по вкусу рядом с домом.

Правда, пока вместо этого лишь усложнилась задача для и без того перегруженных омских учителей. Педагоги жалуются, что их заставляют дорабатывать сырой проект. Причем, заниматься этим приходится в выходные. Кроме того, преподаватели вынуждены заставлять родителей своих учеников регистрироваться в системе «Навигатор». За невыполнение этого требования, якобы, грозят наказанием.

– Уже месяц этим «Навигатором» выносят мозг учителям, детям и родителям! – жалуется подписчица паблика «Голос Омска». – В приказном порядке всех заставляют регистрироваться на этом сыром ресурсе – учителям в общеобразовательных школах и даже в нашей художественной школе. Грозят штрафами и другими карами, если у них все дети не зарегистрируются. Никаких обещанных крутых и бесплатных программ там нет. Не знаю, на что будут выделять деньги. Сертификаты, говорят, уже начали приносить в художественные школы. Их регистрируют, и они просто лежат, так как никаких средств никто не выделяет! Художественные школы оплачивать с помощью «Навигатора» будет нельзя, при этом регистрироваться там мы тоже обязаны. Сами учителя ничего не понимают. Ответ один: «Нам сказали, что это обязательно для всех! Пройдите по ссылке и зарегистрируйтесь, иначе нам будет плохо!»

Также женщина рассказала, что в их школе сейчас многие учителя находятся на больничном, многие поувольнялись из-за огромной нагрузки. Например, на все учебное заведение остался только один преподаватель английского языка.

Ситуацию уже прокомментировали в областном министерстве образования.

– С вечера пятницы мне начали звонить руководители городских школ, стало понятно, что департамент образования города Омска дал совершенно неверные установки ответственным лицам, которые занимаются системой «Навигатор», – объяснила глава регионального минобра Татьяна Дернова. – Зачем перекладывать ответственность на простых учителей, заставляя их заниматься не просто решением вопроса, а, по сути, исправлением сложившейся ситуации учета детей в дополнительном образовании? В выходные подобные вопросы решать просто недопустимо! Организовать четкую работу с автоматизированной системой дополнительного образования «Навигатор» ответственным лицам в муниципальных органах управления образованием надо было еще с весны. Сделать ее в аврале за два дня невозможно, так работать нельзяю.

Также сообщается, что с утра министерство образования региона проводит методические консультации для всех директоров городских школ, чтобы исправить ситуации. Отдельно министр акцентировала внимание на том, что «Навигатор» – это не про платное образование.

– Дополнительное образование не стало платным и не будет таким никогда, но система дает широкие возможности по интеграции негосударственного сектора и использованию его потенциала всеми родителями на бесплатной основе, – сказала Дернова.