Омские археологи не нашли древностей на набережной Оми

Архиологи не нашли ничего ценного при раскопках на месте будущей дороги.

В этом году, когда омские власти решили построить новую дорогу на улице Чехова, недалеко от набережной Оми, где проходит реконструкция, у местных ученых появились подозрения, что строители могут повредить ценные археологические объекты, находящиеся на территории, где проводятся работы.

В конце 18 века на исследуемой территории находился форштадт, где селились военные и мещане, а после стали появляться небольшие домики с приусадебными участками. В конце концов их вытеснила типовая застройка. Археологи надеялись, что найденные на стройке кованые гвозди, керамика, осколки стекла и кости могут представлять историческую ценность, но после проведения экспертизы пришли к выводу, что все они относятся к прошлому веку.

- Стратиграфические наблюдения позволяют заключить, что все слои стратиграфических разрезов связаны с городским строительством XX века и являются стерильными в археологическом отношении. Признаков наличия более древних культурных пластов не обнаружено, - говорится в заключение из акта историко-культурной экспертизы.

Это значит, что ничего не мешает дальнейшему строительству новой дороги и реконструкции набережной Оми, запланированным на будущий год.