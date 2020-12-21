В омском музее появилась книга Полежаева стоимостью 420 тысяч

Омский музей приобрел книгу, изданную к 300-летию города бывшим губернатором Омской области. Фото: yandex.ru

Необычное пополнение фонда произошло в омском музее имени Врубеля под Новый год. Один из крупнейших городских музеев два года не пополнял собственную коллекцию, а недавно приобрел новый экспонат за 420 тысяч рублей. Им оказалась книга, изданная бывшим губернатором Омской области Леонидом Полежаевым.

Издание вышло в 2016 году и было приурочено к 300-летнему юбилею Омска. Альбом под названием "Любинский проспект: люди, образы, архитектура" выпустили всего в 50 экземплярах. Издателями стали Леонид Полежаев, меценат из Тобольска Аркадий Елфимов, а также благотворительный фонд "Возрождение Тобольска" и омский региональный общественный фонд "Духовное наследие".

Музей приобрел издание, напечатанное на бумаге верже, отличающейся высокой прочностью, с цветными офортами, выполненными художником Андреем Машановым. Переплет книги-альбома выполнен из кожи с золотым теснением. Также по данным портала Госзакупок, к изданию прилагаются деревянные футляр и подставка.