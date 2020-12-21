Ученые показали, как выглядел древний омич

Институт проблем освоения Севера СО РАН

Ученые, нашедшие череп древнего человека, смогли восстановить портрет и конституцию лица коренного жителя омского Прииртышья. Указывается, что останки были найдены на территории древнего городища Большой Лог. Его, напомним, открыл омский подросток еще в 30-е годы прошлого века. Мальчик недалеко от реки Омь копнул землю и наткнулся на древний горшок. После к исследованию этого места подключились историки и археологи. Большой Лог сейчас находится на территории Омска недалеко от микрорайона "Первокирпичный".

Ученые сделали вывод, что найденный череп древнего омича, принадлежал мужчине лет 40-50. Они же отмечают, что выходцам из этого места было свойственно наличие высокого и широкого лица с наклонным лбом, широкими скулами и небольшим подбородком.

- Нос высокий, широкий, с прямым профилем и приподнятым кончиком, имеет слабую асимметрию, верхняя складка века нависает на внешние углы глаз. Рот небольшой, губы средней толщины. Морфологические особенности данного индивида полностью вписываются в параметры изменчивости, характерной именно для населения кулайской историко-культурной общности. В его морфологическом типе прослеживаются как европеоидная, так и монголоидная компоненты, - приводит National Geographic слова группы ученых из тюменского Института проблем освоения Севера СО РАН.