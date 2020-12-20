«У моего недавнего концерта 4,5 млн просмотров, но это не сравнится с живым общением»: Мацуев признался в любви омской публике

Денис Мацуев выступил на концерте, завершавшем фестиваль «Белая симфония». Фото: Омская филармония

В Омске завершился IV фестиваль «Белая симфония». Позади четыре программы, каждая из которых была яркой, неповторимой и нашла отклик в сердцах зрителей. В общей сложности, концерты фестиваля посетили 3 тысячи зрителей. Участие в концертах приняли выдающиеся деятели российской культуры – артисты театра и кино и музыканты: народный артист России Евгений Князев, заслуженные артисты России Анна Большова, Андрей Горбачёв (балалайка) и Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас), а также молодой виртуоз – лауреат международных конкурсов Андрей Баранов (скрипка).

Дирижер Дмитрий Васильев. Фото: Омская филармония

Ярким финалом стал заключительный концерт с участием почетного члена попечительского совета и давнего друга Омской филармонии, народного артиста России Дениса Мацуева.

Также приглашенные солисты из Москвы – виолончелист Борис Андрианов и скрипач Гайк Казазян – сыграли проникновенно, много и с удовольствием общались с публикой. В финале своего выступления музыканты пожелали главное – скорого окончания этого безумного года.

Гайк Казазян и Борис Андрианов. Фото: Омская филармония

Во второй части концерта выступил сам маэстро Мацуев. В этот раз всемирно известный музыкант играл не своего любимого Рахманинова. Вместе в Омским симфоническим оркестром он исполнил Третий фортепианный концерт до минор Бетховена. И повод для этого есть внушительный – 250 лет со дня рождения музыканта.

Фото: Омская филармония

Еще одной радостью для публики стало решение Дениса Мацуева исполнить Второй концерт Шопена, которого не было в программе. История создания этого фортепианного произведения очень романтична. В 1829 году 19-летний композитор познакомился с юной певицей Констанцией Гладковской. Медленную часть концерта называют ее музыкальным портретом. Это воплощение мечты о любви, которая не имела продолжения.

Денис Мацуев со всей своей непосредственностью общался с публикой. Фото: Омская филармония

И с музыкантами на сцене. Фото: Омская филармония

Омичи очень тепло встретили этот импровизированный бонус и после исполнения устроили музыкантам овацию.

– Я завидую омским артистам – из-за публики, – признался Денис Мацуев. – Конечно же, самый главный участник фестиваля – это вы. 15 марта этого года я играл в пустом зале Чайковского, и этот концерт посмотрели в сети 4,5 миллиона человек. В зале не было никого, и это был, наверное, самый сложный концерт в моей жизни. Надеюсь, мы скоро с вами снова увидимся, здесь будет полный зал, и мы будем слушать с вами хорошую музыку.